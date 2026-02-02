Famiglia del bosco la sorella di Catherine in Italia | Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni Cosa succede ora

La famiglia di Catherine Birmingham, conosciuta come la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di muoversi. La sorella di Catherine si trova in Italia e ha annunciato che chiederà di riportare i tre bambini in Australia, dai nonni. La situazione si sta facendo più tesa, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli dal casolare in campagna deciso, contestualmente alla sospensione della potestà genitoriale per la coppia anglo-australiana, dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Una delle sorelle, psicologa e docente universitaria, dovrebbe arrivare entro qualche giorno in Abruzzo per sostenere Catherine e Nathan Trevallion, chiamati a presentarsi una volta a settimana dal perito nominato dal Tribunale per la valutazione della loro capacità genitoriale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Famiglia del bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora Approfondimenti su Famiglia del bosco Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: "Bimbi sani, non usano i videogiochi" In Italia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa con oltre vent’anni di esperienza. Famiglia del bosco, ora c'è tensione tra Nathan e Catherine: «Litigano spesso, i bambini nervosi danno la colpa alla mamma» La famiglia del bosco, un tempo unita e armoniosa, si trova ora ad affrontare tensioni tra Nathan e Catherine. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Famiglia del bosco Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; L'avvocato della famiglia del bosco: Credo ci sia stata la volontà di porre lo stigma sociale su una famiglia che viveva diversamente. È ora di aprire un dialogo, lo Stato deve ascoltarli; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali. Famiglia nel bosco, in Italia arriva la sorella psicologa di Catherine: Bimbi sani, non usano i videogiochiAtteso in Italia l'arrivo della sorella di Catherine Birmingham, psicologa con vent'anni di esperienza, per sostenere la causa della famiglia nel bosco ... virgilio.it Famiglia del bosco, i genitori fanno un esposto nei confronti dell'assistente sociale: «È ostile»Secondo il documento presentato dai legali della famiglia Trevallion l'assistente sociale «non ha svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo». Domani il via alla perizia ... vanityfair.it "Ho visto Meloni strumentalizzare per settimane le vicende di una famiglia nel bosco e non dire una parola su Minneapolis" - facebook.com facebook

