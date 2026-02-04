Famiglia nel bosco i bambini tornino dai genitori La relazione degli psichiatri e la paura di mamma Catherine | I miei figli traumatizzati

Una famiglia si trasferisce nel bosco, lasciando i bambini lontano dai genitori. La mamma Catherine si dice preoccupata e traumatizzata, mentre gli psichiatri insistono sulla necessità di ripristinare i legami affettivi e la continuità familiare. La paura è che l’allontanamento possa aggravare il disagio dei bambini, che ora vivono in una situazione difficile e incerta. La vicenda tiene banco tra chi chiede attenzione per le conseguenze psicologiche e chi cerca di trovare soluzioni rapide.

Palmoli (Chieti) – "È indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari, al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini, nell'ottica di una necessaria condivisione con la famiglia degli obiettivi didattici, di adattamento alla collettività tra pari e di scelte per il benessere dei minori". È una parte di quello che scrivono i medici della Neuropsichiatria infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti a proposito dei tre bambini della "famiglia nel bosco”. La relazione porta la firma del responsabile della Neuropsichiatria, Riccardo Alessandrelli, del referente dell'inclusione scolastica Tancredi Di Iulio, dell'assistente sociale Marina Antenucci, della logopedista Veronica Di Matteo e degli psicologi Alessandra Campitelli, Simona Malatesta e Veronica Vignieri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Famiglia nel bosco, i bambini tornino dai genitori”. La relazione degli psichiatri e la paura di mamma Catherine: “I miei figli traumatizzati” Approfondimenti su Palmoli Chieti Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia. Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L?Asl: i bambini tornino con i genitori Una famiglia è tornata al centro dell’attenzione dopo un alterco tra Catherine e la maestra dei suoi figli. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Palmoli Chieti Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva. Famiglia nel bosco, per gli psichiatri i bimbi devono tornare dai genitori per risolvere problemi di disagioDopo aver incontrato i figli della famiglia nel bosco, gli esperti reputano indispensabile ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva ... virgilio.it Famiglia nel bosco, lite tra Catherine e la maestra: «A volte quando parla neanche la capisco». L’Asl: i bambini tornino con i genitoriI medici della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, in una relazione corposa, chiedono il ricongiungimento di Nathan, Catherine e dei loro tre bambini, allontanati dal Tribunale per i ... ilmattino.it La famiglia di Catherine Birmingham, la mamma della «famiglia del bosco», ha deciso di intervenire nella vicenda legata all'allontanamento dei tre figli - facebook.com facebook #famiglia del bosco, i bambini verso il ritorno a casa La Asl: «Serve continuità affettiva». E cambia la giudice del tribunale x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.