Famiglia nel bosco il Csm interviene a tutela delle toghe del Tribunale dei minorenni dell’Aquila

Una richiesta di apertura di pratica a tutela dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, a seguito delle dichiarazioni di esponenti politici sul recente caso della famiglia nel bosco (da cui sono stat allontanati tre minori), è stata presentata al Comitato di Presidenza del Csm. La richiesta è stata sottoscritta da tutti i consiglieri togati di Palazzo Bachelet, con l’eccezione di Bernadette Nicotra di Magistratura Indipendente, e dai consiglieri laici Ernesto Carbone, Michele Papa e Roberto Romboli. «Rischi di una strumentalizzazione del caso nel dibattito politico e referendario sulla giustizia». 🔗 Leggi su Open.online