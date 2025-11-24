Famiglia nel bosco chiesta in Csm apertura pratica a tutela Tribunale minorenni dell’Aquila
(Adnkronos) – Una richiesta di apertura di pratica a tutela dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, a seguito delle dichiarazioni di esponenti politici sul recente provvedimento di allontanamento di tre minori della famiglia che vive nel bosco nel Chietino, è stata presentata al Comitato di Presidenza del Csm. La richiesta è stata sottoscritta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Famiglia nel bosco, ecco la relazione dei Servizi Sociali - facebook.com Vai su Facebook
Bambini tolti alla famiglia nel bosco, Crepet: «Genitori sui social tutto il giorno sì, chi cresce i figli liberi nella natura no?» Vai su X
'Famiglia bosco', chiesta tutela giudici - Una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Minori de L'Aquila è sta- Si legge su rainews.it
Famiglia nel bosco, chiesta in Csm apertura pratica a tutela Tribunale minorenni dell'Aquila - Una richiesta di apertura di pratica a tutela dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, a seguito delle dichiarazioni di esponenti politici sul recente provvedimento di allontanamento ... Scrive msn.com
Famiglia nel bosco, chiesta al Csm una pratica per tutelare i giudici: "Trasceso il diritto di critica" - I consiglieri che hanno sottoscritto l'atto contestano le "dichiarazioni pubbliche" che "hanno definito la decisione come un 'sequestro' di minori". Segnala today.it