Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche dopo che Mediaset ha fatto chiudere il suo account sui social. La decisione ha scatenato reazioni dure, con i follower che contestano e criticano la mossa. Fuori dalla residenza del sindaco di New York, gruppi di persone urlano contro le scelte dei ricchi, sottolineando come spesso si frequentino tra loro, e lasciando intendere che chiudere un account social non basta a cambiare le cose. Corona, intanto, sembra non preoccuparsi più di tanto e si limita a osservare le polemiche.

È l’assembramento dei newyorkesi che fuori dal cancello della residenza del sindaco urlano a Mamdani, come fidanzate deluse di impenitenti playboy, che pensavano lui fosse diverso, e invece guardalo, sua madre era amica di Epstein – i ricchi si frequentano tra loro, chi l’avrebbe mai detto – è quel coro lì la risposta a Mediaset che riesce a far chiudere i social di Fabrizio Corona? Ho deciso di essere più generosa con chi ha una soglia d’attenzione da ventunesimo secolo, e quindi di dirvi subito dove va a parare questo articolo. Per farlo, vi fornirò un breve elenco di modi in cui ho fruito della presenza on line di Corona tra sabato e lunedì. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fabrizio Corona, Mediaset e l’illusione che chiudere un account serva a qualcosa

Approfondimenti su Corona Mediaset

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

Fabrizio Corona ha deciso di cancellare i suoi account da Instagram.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Fabrizio Corona ecco le Anticipazioni shock durante la registrazione della puntata

Ultime notizie su Corona Mediaset

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Caso Fabrizio Corona, Mediaset risponde: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione; Mediaset attacca Corona: Libertà di espressione non è libertà di diffamare; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright.

Fabrizio Corona, il legale a Maschio Selvaggio: Azioni legali scatenateFabrizio sta benissimo, è carico a mille e queste iniziative lo motivano ulteriormente. A parlare è Ivano Chiesa, ... iltempo.it

Fabrizio Corona rilancia dopo lo stop di Mediaset: C’è una terza denuncia contro SignoriniFabrizio Corona non si ferma dopo lo stop imposto da Mediaset e rilancia Falsissimo con un nuovo episodio in cui mostra le chat tra Medugno e Piscopo ... fanpage.it

“Gerry Scotti non mi ha denunciato perché in aula porterei le prove”. Fabrizio Corona torna a parlare delle accuse sul caso Passaparola e rilancia altre dichiarazioni. Il racconto prende una piega ancora più controversa. - facebook.com facebook

Fabrizio Corona che annuncia di occuparsi di #Lotito x.com