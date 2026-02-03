Fabrizio Corona fuori da Instagram | cosa è successo ai suoi account

Fabrizio Corona ha deciso di cancellare i suoi account da Instagram. In pochi minuti, il suo profilo ufficiale e quello dedicato a Falsissimo sono spariti dal social. La mossa ha sorpreso i follower e alimentato molte domande sul motivo di questa scelta improvvisa. Corona non ha ancora spiegato le ragioni, ma l’assenza sui social è diventata subito un argomento caldo.

Fabrizio Corona e il suo controverso programma Falsissimo sono improvvisamente scomparsi da Instagram. Nella mattinata di martedì 3 febbraio 2025, i profili dell'ex re dei paparazzi sono stati resi non disponibili, scatenando interrogativi sui motivi di questa drastica decisione. La sparizione dai social. L'account Instagram di Fabrizio Corona, seguito da migliaia di utenti, risulta ora irraggiungibile insieme a quello del suo programma Falsissimo. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali per l'eliminazione degli account, ma tutto lascia pensare che sia stata la piattaforma stessa a prendere questa decisione, non il diretto interessato.

