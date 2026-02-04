Ex Ogr vertice in Comune | si teme la chiusura dell’impianto Trenitalia faccia chiarezza al più presto

Il Comune di Rimini convoca un vertice sull’ex Ogr dopo le voci di chiusura che circolano da settimane. I rappresentanti dell’amministrazione esprimono preoccupazione e chiedono a Trenitalia di fare chiarezza il prima possibile. La situazione resta incerta e i lavoratori temono il peggio, mentre le istituzioni cercano di capire quali passi fare per salvare l’impianto. La tensione si fa sentire, e tutti aspettano risposte chiare.

“La situazione di incertezza che pesa sull’ex Ogr di Rimini amareggia tutti. Negli anni più volte Trenitalia aveva preso impegni oltre che nei confronti dei lavoratori anche con le istituzioni locali, comunali e regionali, oggi disattesi. Il timore è quello di essere al cospetto di una politica industriale orientata a lasciare che la ‘candela’ si spegni lentamente. Se così fosse, non possiamo accettarlo. Siamo al fianco dei lavoratori perché si faccia presto chiarezza sulle reali intenzioni di Ferrovie sul futuro di uno stabilimento storico, che rappresenta un importante presidio industriale per il territorio”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Ex Ogr Rimini

Al 'Seguenza' si registrano problemi di riscaldamento e aule fredde, con il Pd che chiede chiarimenti sulla possibile causa legata alla mancanza di un certificato.

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia, Pasquale Napolitano, ha chiesto maggiore trasparenza riguardo alla composizione del personale di supporto del Comune.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ex Ogr Rimini

Ex Ogr, vertice in Comune: si teme la chiusura dell’impianto. Trenitalia faccia chiarezza al più prestoIncontro tra il sindaco Sadegholvaad, l’assessora regionale Frisoni e i rappresentanti delle sigle sindacali alla vigilia dello sciopero: Pieno sostegno ai lavoratori, si faccia chiarezza sugli impeg ... riminitoday.it

Il vertice di governo si terrà giovedì 5 febbraio. Dietro il rinvio anche il braccio di ferro interno ai partiti della maggioranza - facebook.com facebook