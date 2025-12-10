Funzionari e dirigenti al Comune | Si faccia chiarezza

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia, Pasquale Napolitano, ha chiesto maggiore trasparenza riguardo alla composizione del personale di supporto del Comune. In particolare, ha richiesto la pubblicazione del Quadro Sinottico dei Dirigenti e Funzionari in Comando, sollecitando chiarimenti sulla composizione e sull'organizzazione interna.

Richiesta di trasparenza e pubblicazione del Quadro Sinottico del Personale di Supporto (Dirigenti e Funzionari in Comando), è quella effettuata dall’ex capogruppo Fdi Pasquale Napolitano. “La ragione principale dello scioglimento del consiglio risiede nel grave condizionamento della struttura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Comune di Fano assume: bandi per un dirigente e tre funzionari amministrativi - FANO – Sono stati pubblicati su InPA e sul sito istituzionale del Comune di Fano i bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente dell’area SUAP e tutela del paesaggio e di ... Lo riporta corriereadriatico.it

Dirigenti e funzionari coinvolti nell’inchiesta:. Comune sotto la lente - C’è un intero mosaico amministrativo che, tassello dopo tassello, si compone attorno all’inchiesta Affidopoli. Segnala ilrestodelcarlino.it

Funzionari e dirigenti partecipano a convegni, laboratori e momenti di ascolto per promuovere la cultura del rispetto. Vai su Facebook