Ex Ogr Sinistra Italiana | Preoccupati per il futuro esprimiamo solidarietà ai lavoratori
Sinistra Italiana esprime preoccupazione per il futuro dell’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Rimini. La formazione politica si schiera al fianco dei lavoratori che giovedì manifesteranno, scioperando per otto ore, contro la possibile chiusura dello stabilimento. La situazione è tesa e i lavoratori temono di perdere il loro posto di lavoro.
Sinistra Italiana Rimini è al fianco dei lavoratori che giovedì, 5 febbraio, sciopereranno 8 ore per protestare contro la possibile chiusura dello stabilimento dell'Officina Manutenzione Ciclica Locomotive. “Siamo molto preoccupati della prospettiva di chiusura dello stabilimento perché.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Ogr Sinistra Italiana
Crisi Aeffe, Sinistra Italiana: "Solidarietà ai lavoratori, il ministero intervenga per congelare i licenziamenti"
Sinistra Italiana Rimini si unisce ai lavoratori del Gruppo Aeffe, esprimendo solidarietà di fronte alla difficile situazione occupazionale.
Ex Ogr, lavoratori in sciopero e sindacati in allarme: "Accordi non rispettati, così rischiano di chiudere"
I lavoratori dell’Ex Ogr di Rimini sono in sciopero.
Sinistra Italiana AVS Rieti: “Il centro della nostra Città e i cittadini che vi abitano abbandonati a loro stessi” - facebook.com facebook
#LucaRicolfi le suona alla sinistra italiana che su #Askatasuna "ha delle gravi responsabilità" e "ha, ancora oggi, un problema di maturità democratica" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.