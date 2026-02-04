Ex Ogr Sinistra Italiana | Preoccupati per il futuro esprimiamo solidarietà ai lavoratori

Da riminitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinistra Italiana esprime preoccupazione per il futuro dell’Officina Manutenzione Ciclica Locomotive di Rimini. La formazione politica si schiera al fianco dei lavoratori che giovedì manifesteranno, scioperando per otto ore, contro la possibile chiusura dello stabilimento. La situazione è tesa e i lavoratori temono di perdere il loro posto di lavoro.

Sinistra Italiana Rimini è al fianco dei lavoratori che giovedì, 5 febbraio, sciopereranno 8 ore per protestare contro la possibile chiusura dello stabilimento dell'Officina Manutenzione Ciclica Locomotive. “Siamo molto preoccupati della prospettiva di chiusura dello stabilimento perché.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ogr Sinistra Italiana

Crisi Aeffe, Sinistra Italiana: "Solidarietà ai lavoratori, il ministero intervenga per congelare i licenziamenti"

Sinistra Italiana Rimini si unisce ai lavoratori del Gruppo Aeffe, esprimendo solidarietà di fronte alla difficile situazione occupazionale.

Ex Ogr, lavoratori in sciopero e sindacati in allarme: "Accordi non rispettati, così rischiano di chiudere"

I lavoratori dell’Ex Ogr di Rimini sono in sciopero.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.