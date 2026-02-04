Askatasuna | domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto Scarcerati gli altri due arrestati

La procura ha disposto i domiciliari per il ragazzo di 22 anni di Grosseto, arrestato dalla Digos a Torino. È sospettato di aver preso parte all’aggressione al poliziotto del reparto mobile di Padova, avvenuta dopo il corteo pro Askatasuna il 31 gennaio. Gli altri due fermati sono stati invece scarcerati.

È stato messo ai domiciliari il ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché sospettato di aver partecipato - lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo pro Askatasuna - all'aggressione ai danni del poliziotto del reparto mobile di Padova Alessandro.

