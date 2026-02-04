Askatasuna | domiciliari per Angelo Simionato scarcerati altri due antagonisti

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante la protesta per Askatasuna, è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice di Torino. Altri due antagonisti sono stati invece scarcerati.

AGI - Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto accusato di aver partecipato all' aggressione del poliziotto Alessandro Calista durante la manifestazione per Askatasuna, arrestato dalla digos di Torino, è stato collocato ai domiciliari dal gip di Torino durante l'udienza di convalida. Altri due antagonisti, anche loro arrestati a seguito degli scontri, sono stati scarcerati con obbligo di firma. Gip, a Torino guerriglia urbana organizzata. Il gip di Torino Irene Giani, chiamata a pronunciarsi sulle posizioni degli antagonisti arrestati durante il corteo, ha definito quanto avvenuto in corso Regina Margherita, a pochi metri dal centro sociale, una " guerriglia urbana ", con l'azione dei manifestanti "evidentemente preordinata e organizzata". 🔗 Leggi su Agi.it

