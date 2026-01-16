Sicurezza pubblica in Irpinia riduzione netta dei reati

Nella giornata di ieri, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro ha affrontato la situazione della sicurezza in Irpinia, evidenziando una significativa riduzione dei reati nel territorio, e ha analizzato le misure adottate per garantire la tranquillità dei cittadini nel Capoluogo e nelle zone limitrofe.

