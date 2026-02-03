L' informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino | Strategia di eversione dell' ordine democratico

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha appena spiegato alla Camera cosa è successo a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Ha parlato di scontri violenti e di una strategia volta a minare l’ordine democratico. Piantedosi ha riferito che ci sono stati comportamenti estremi e ha assicurato che le forze dell’ordine stanno facendo il massimo per garantire la sicurezza. La discussione continua tra i deputati, con molti che chiedono chiarezza e responsabilità.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è alla Camera per un'informativa urgente sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Secondo il ministro, quanto accaduto sabato "dimostra in modo chiaro che siamo ormai di fronte a episodi di violenza organizzata contro lo stato, contro le Forze dell'ordine, rispetto ai quali non ci possono essere ipocrisie, silenzi o ambiguità, ma solo una ferma condanna", e che si deve "prendere atto che non ci troviamo più in presenza di modalità più o meno discutibili dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, bensì a una vera e propria, sistematica strategia di eversione dell'ordine democratico".

