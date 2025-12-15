Capodanno a Roma 2026 | ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo

Il Capodanno a Roma 2026 si annuncia imperdibile con un ricco programma di eventi musicali al Circo Massimo. Tra gli artisti confermati, Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra offriranno spettacoli unici per salutare l’arrivo del nuovo anno in grande stile. Una festa indimenticabile per residenti e visitatori, all’insegna della musica e della convivialità.

© Lapresse.it - Capodanno a Roma 2026: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo Tananai, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. Sono i nomi degli artisti che parteciperanno al concerto di Capodanno a Roma. Li ha annunciati il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, in Campidoglio, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento del 31 gennaio. Lo spettacolo si svolgerà al Circo Massimo e l’ ingresso sarà gratuito. Avrà inizio alle 21 e proseguirà fino a tarda notte. L’evento, condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, è organizzato dall’Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda della capitale e prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti con la Media Partnership di RDS 100% Grandi successi. Lapresse.it ? Capodanno 2026 a Roma ? Capodanno a Roma 2026: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo - Li ha annunciati il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, in Campidoglio, ... lapresse.it

Il capodanno di Roma al Circo Massimo! Tre concerti in un'unica notte magica per festeggiare insieme e gratuitamente il 2026. Vi aspettiamo al Circo Massimo il 31 dicembre con tre grandi artisti nazionali: @amorosoof, @tananaimusica e @fabri_fibra

