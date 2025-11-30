Festival di Sanremo 2026 ecco gli artisti che si esibiranno per la prima volta all' Ariston

Nel corso del TG1 delle 13.30 Carlo Conti ha finalmente reso nota la lista dei cantanti che parteciperanno alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che sarà trasmesso su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra i nomi annunciati ci sono grandi ritorni, come quello di Malika Ayane, di Arisa e dell' accoppiata Fedez-Marco Masini, che nel 2025 aveva attirato l'attenzione nella serata dei duetti con una nuova versione di Bella stronza. Ma per tanti artisti che tornano a calcare il palco del teatro Ariston, ci sono tanti altri cantanti che invece affronteranno la sfida sanremese per la prima volta nella loro carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Festival di Sanremo 2026, ecco gli artisti che si esibiranno per la prima volta all'Ariston

Argomenti simili trattati di recente

Sayf tra i Big di Sanremo: il brano con Mengoni, la tromba e il festival musicale a Genova - facebook.com Vai su Facebook

Festival di Sanremo, ecco chi parteciperà (secondo i fan): Angelina Mango la più quotata, poi Blanco e Lauro Vai su X

Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei cantanti che saranno in gara - 30, come consuetudine, il conduttore e direttore artistico del Festival ha annunciato i nomi dei cantanti della prossima edizione ... Riporta vanityfair.it

I 30 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 - Domenica durante il TG1 il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha annunciato gli artisti che parteciperanno al concorso principale, quello ... Come scrive ilpost.it

Sanremo 2026, la lista dei cantanti. Tutto sul Festival e il programma delle serate - Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo che si tiene al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 ... Secondo sorrisi.com