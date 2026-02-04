Miriam Vece si arrampica fino all’argento nel chilometro da fermo agli Europei su pista!

Miriam Vece conquista il secondo posto nel chilometro da fermo agli Europei di ciclismo su pista a Konya. L’Italia torna sul podio nella quarta giornata, con l’atleta che ha dato tutto in una gara combattuta.

Subito a podio l’Italia nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Nel velodromo turco ad esultare è Miriam Vece che coglie il secondo posto nel chilometro con partenza da fermo. Gara interpretata al meglio dalla velocista italiana che stamattina aveva realizzato il record nazionale. Tempi che si alzano dopo le fatiche del mattino: 1:04.106 a 56.157 kmh che vale l’argento, ennesima medaglia continentale della carriera per l’azzurra. A trionfare è la favorita, la francese Mathilde Gros: 1:03.682, più di quattro decimi di vantaggio su Vece. Tutto facile per la transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

