Eurolega | Virtus stanca arriva una sconfitta contro l’Asvel

La Virtus Bologna si inchina all’Asvel Villeurbanne con una sconfitta per 70-80. La squadra, stanca dopo le tante partite, non riesce a tenere il passo degli avversari e cede il passo all’Arena. Nonostante le parole di coach Ivanovic, che nega la stanchezza, i risultati parlano chiaro: i bolognesi finiscono la partita con le forze ridotte.

Bologna, 4 febbraio 2026 - Stanchezza fisica e mentale, anche se per coach Dusko Ivanovic la stanchezza non esiste, costano carissimo alla Virtus che all’Arena cede 70-80 di fronte all’Asvel Villeurbanne. Quella scesa in campo è una Virtus che ha patito le assenze importanti, le non perfette condizioni fisiche di qualche elemento al suo rientro e che ha pagato la stanchezza dei tanti impegni che si susseguono tra campionato ed Eurolega, due manifestazioni che “prosciugano” energie, con l’Asvel che vince la battaglia ai rimbalzi, mette più fisicità e vince con merito. All’Arena va in scena la s fida valida per la 26^giornata di Eurolega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

