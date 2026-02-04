Eurolega Milano vince e convince | facile vittoria col Baskonia Booker protagonista

Milano batte il Baskonia 109-89 e tiene aperta la speranza di arrivare tra le prime otto. La squadra di Messina ha dominato la partita, con cinque giocatori in doppia cifra e un ritmo costante dall’inizio alla fine. Booker si è preso la scena, trascinando i suoi verso una vittoria convincente e dando una spinta importante per il proseguo della stagione.

Chiamata a vincere per non veder sfumare la possibilità di entrare nel play-in di Eurolega, Milano risponde alla grande e supera 109-89 il Baskonia del coach azzurro Paolo Galbiati. È dolcissima la notte numero 26 di Eurolega, nonostante le assenze di Bolmaro e Nebo, grazie allo scatto della terza frazione, quando l’Olimpia registra la difesa e finalmente raccoglie i frutti di una serata perfetta in attacco (109 punti segnati, il record in stagione). Dopo una prima metà equilibrata, i soli 33 punti subiti negli ultimi due quarti sono il detonatore della fiducia che trasforma l'Ea7 in una valanga pronta a travolgere i baschi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

