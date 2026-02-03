LIVE Olimpia Milano-Baskonia 109-89 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 vince con la difesa e un Booker stellare

L’Olimpia Milano batte il Baskonia 109-89 e conquista la tredicesima vittoria in Eurolega. La squadra di coach Messina si impone grazie a una difesa solida e a un Booker in grande spolvero. La partita si è giocata al Palalido, con i milanesi che hanno preso in mano il match fin dai primi minuti, portandosi avanti e mantenendo il ritmo fino alla sirena. Ora l’EA7 guarda con fiducia alle prossime sfide della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la sfida del Palalido tra l’EA7 Emporio Armani Milano e il Baskonia e vittoria numero 13 in Eurolega per i milanesi. Un successo che arriva nella ripresa, quando i ragazzi di Peppe Poeta cambiano ritmo in difesa, mentre in attacco ci sono i 21 punti di Booker, poi i 17 di LeDay e i 14 di Brooks. Buona serata a tutti! 109-89 Tripla di Simmons a 30? dalla fine 109-86 Due su due ai liberi ancora per LeDay 107-86 Due su due ai liberi per LeDay 105-86 Stoppatona di Ricci su Spagnolo e poi sul contropiede fallo subito da LeDay 105-86 Due su due ai liberi di Ellis 103-86 Tripla di Simmons e Milano che a 2’30” deve pensare anche al -10 subito all’andata 103-83 Uno su due per Spagnolo 103-82 Ancora Devin Booker! A quota 21 punti 101-82 Palla rubata e canestro di Frisch 101-80 Canestro di Radzevicius 101-78 Due su due ai liberi per LeDay e Milano scavalla quota 100 a poco meno di 5? dalla fine! 99-78 Canestro di Mannion e Milano che ora gestisce 97-78 Ancora Luwawu-Cabarrot, l’unico a tenere in qualche modo vivo il Baskonia 97-76 Canestro di Guduric 95-76 Sbagliato il libero aggiuntivo 95-76 Canestro di Luwawu-Cabarrot che subisce anche fallo 95-74 TRIPLAAAA DI PIPPOOOO RICCIIIII 92-74 Ennesimo rimbalzo offensivo e canestro di Luwawu-Cabarrot 92-72 A segno il libero aggiuntivo e Milano vola a +20 91-72 Canestro di Mannion che subisce anche fallo! 89-72 Canestro spettacolare di Shields 87-72 Uno su due ai liberi per Howard 87-71 TRIPLA DI SHIELDSSSSSSSS per iniziare l’ultimo quarto 84-71 Uno su due ai liberi per Flaccadori a chiudere il terzo quarto 83-71 Shields si mangia Diop e firma il +12 81-71 Due su tre ai liberi per Flaccadori che chiude il parziale degli spagnoli 79-71 Uno su due ai liberi di Luwawu-Cabarrot dopo l’ennesimo errore di Brooks in questo momento del match 79-70 Altra palla persa malamente e Baskonia che torna a -9 79-68 Canestro in contropiede di Simmons (ma c’era fallo su Brooks) e subito time-out Poeta 79-66 A segno il libero aggiuntivo 79-65 Canestro di Luwawu-Cabarrot che subisce anche fallo 79-63 TRIPLAAAAA DI FLACCAAAAAAADORIIII 76-63 TRIPLA DO BBOOOKS!!!! 73-63 Spavento per Milano, con LeDay che a gioco fermo si tuffa sui tabelloni pubblicitari e resta a terra, ma ora si rialza 73-63 TRIPLA DI BOOKERRRRR E +10 MILANO!!! 70-63 Omoruyi stende LeDay e poi segna senza problemi 70-61 Tripla di LeDay! 67-61 Segna il Baskonia con Luwawu-Cabarrot con l’ennesimo rimbalzo offensivo 67-59 A segno il libero aggiuntivo 66-59 Scatenata Milano e scatenato Booker che schiaccia e subisce fallo! 64-59 TRIPLAAAA DI LEDAYYYYYYY 61-59 Canestro di Shields, si lotta sempre punto a punto 59-59 Tripla di Howard e nuovo pareggio 59-56 Si sblocca l’Olimpia con la schiacciata di Booker 57-56 Nonostante l’ottima difesa non segna Milano in questo avvio di ripresa 57-56 Fermato il gioco per un infortunio a Diop che è rimasto a terra 57-56 Avvio di ripresa con due grandi difese di Milano, anche se Guduric sbaglia il tiro Primo tempo in grandissimo equilibrio, dove sono gli attacchi a farla da padrone. 🔗 Leggi su Oasport.it

