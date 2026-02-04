Euroleague Virtus che fai | l' Asvel espugna l' Arena Play-in più lontani

La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel Villeurbanne e mette a rischio la qualificazione ai playoff di Euroleague. La squadra di casa parte bene, ma nel secondo tempo l’Asvel prende il sopravvento e alla fine si impone con merito, lasciando i tifosi bolognesi delusi e con il morale sotto i tacchi. Ora la Virtus deve guardare avanti, sperando in risultati migliori nelle prossime gare.

Una serata amara per la Virtus Bologna, che cade tra le mura amiche contro un LDLC ASVEL Villeurbanne capace di ribaltare i pronostici della vigilia. Il Round 26 si chiude con un pesante 70-80 che frena bruscamente la corsa dei bianconeri verso la post-season.La CronacaL'avvio è tutto di marca.

