Euroleague emozioni fortissime all' Arena | La Virtus batte Dubai in volata
La Virtus Bologna è tornata nella sua Casa e lo ha fatto con il botto, vincendo una partita al cardiopalma contro Dubai Basketball, 79-78 il punteggio finale. L'incontro si è trasformato in un'autentica battaglia, decisa solo negli ultimissimi secondi da una prodezza di Luca Vildoza, che ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
