julianos kattinis marisa settembrini eugenia serafini in mostra al circolo degli esteri nel progetto storie a cura di carlo franza

Al Circolo degli Esteri di Roma, si apre la mostra “Storie”, parte del progetto ideato per la Collezione Farnesina di Arte Contemporanea. L’esposizione vede protagonisti Julianos Kattinis, Marisa Settembrini ed Eugenia Serafini, e nasce sotto la curatela di Carlo Franza, offrendo uno sguardo approfondito sull’arte contemporanea attraverso le loro opere.

ROMA – “STORIE” è un progetto appositamente ideato per il Circolo Esteri del Ministero Affari Esteri di Roma nel quadro della Collezione Farnesina di Arte Contemporanea. Esso vive nobilmente sulle arti che riprogrammano il mondo, si campiona ad essere uno spettacolare archivio decentralizzato ove le diverse discipline si nutrono di arte-mondo, mira a rappresentare come si abita la cultura globale, ovvero l’altramodernità, che altro non è che una sorta di costellazione, una specie di arcipelago di singoli mondi e singoli artisti le cui isole interconnesse non costituiscono un continente unico di pensiero, ma lo specchio di un’arte postproduttiva e frontaliera, mobile, ipermoderna, ipertesa, ipercolta, mente e cuore, ma anche progetto e destino della comunicazione estetica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

