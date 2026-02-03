Etoile de Bessèges 2026 Teuns e Lapeira tra i favoriti | italiani a caccia di successi di tappa

La corsa di Etoile de Bessèges 2026 è appena iniziata e già i favoriti si fanno notare. Teuns e Lapeira sono tra i nomi da tenere d’occhio, pronti a puntare alle tappe e a portare a casa un risultato importante. Gli italiani, invece, cercano di inserirsi nel gruppetto dei protagonisti e di conquistare qualche successo di tappa. La gara si sta affermando come un buon banco di prova in vista delle grandi Classiche di primavera.

Il circuito del grande ciclismo internazionale scalda i motori e continua il percorso che accompagnerà i corridori verso il primo momento chiave dell'annata, le Classiche di primavera. Nel programma settimanale spicca la presenza di uno degli appuntamenti immancabili delle prime fasi della stagione, l'Étoile de Bessèges. La corsa transalpina, giunta alla cinquantaseiesima edizione, si sviluppa in cinque tappe per un totale di 640,3 chilometri. I corridori partecipanti si sfidano per decidere il nome di colui che succederà nell'albo d'oro al francese Kevin Vauquelin, vincitore dello scorso anno davanti al belga Dylan Teuns e al lussemburghese Kevin Geniets.

