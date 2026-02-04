estonia detains ship heading for russia suspected of smuggling

La polizia estone ha fermato una nave container con bandiera delle Bahamas. La nave si dirigeva verso la Russia ed è sospettata di contrabbando. Le autorità hanno deciso di intervenire dopo aver riscontrato possibili irregolarità nelle merci trasportate. La cattura fa parte di controlli più stretti lungo le rotte commerciali nella regione. La nave ora si trova sotto sequestro mentre si indaga sulle sue effettive attività.

The ship was en route from Ecuador to St. Petersburg in Russia and is not part of the Russian shadow fleet nor is it subject to European Union sanctions, authorities said in a statement. La nave era in rotta dall'Ecuador a San Pietroburgo, in Russia, e non fa parte della flotta ombra russa né è soggetta a sanzioni dell'Unione europea, hanno dichiarato le autorità in un comunicato.

