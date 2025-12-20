in ospedale caserta estetisti per le donne malate di cancro

Tempo di lettura: 2 minuti Ribadire la centralità della persona e la vicinanza a chi attraversa un percorso di cura, anche e soprattutto durante le festività. È questo lo scopo dell’evento tenutosi all’azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, aperta a pazienti, operatori sanitari, istituzioni, associazioni di volontariato e cittadinanza, con momenti ludici e di spettacolo, e un’attenzione particolare ai malati oncologici, alle donne, ai bambini, agli anziani. “Con entusiasmo e spirito di squadra – ha spiegato il direttore generale dell’ospedale Gennaro Volpe – abbiamo allestito un programma di iniziative che convergono sull’umanizzazione delle cure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Bianca Balti esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret a New York: «Volevo esserci per rappresentare le donne malate di cancro»

Leggi anche: Bianca Balti esclusa dal Victoria’s Secret Show: “Volevo sfilare per le donne malate, il cancro non è la fine”

