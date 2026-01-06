Il Comune di Tosi ha avviato i lavori di adeguamento degli impianti meccanici della piscina comunale, finanziati con i fondi del PNRR. Con una recente determina dirigenziale, sono stati formalizzati gli affidamenti per la riqualificazione della struttura, segnando un passo importante nel processo di miglioramento e aggiornamento dell’impianto. Questa iniziativa mira a garantire efficienza e sicurezza, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio pubblico locale.

Piscina Tosi, via libera a nuovi lavori di adeguamento grazie ai fondi Pnrr. Il Comune compie un nuovo passo avanti per la riqualificazione della piscina comunale Tosi con una recente determina dirigenziale in cui è stato formalizzato l’affidamento dei lavori sugli impianti meccanici della struttura. Il progetto esecutivo, del valore complessivo di circa 851 mila euro, prevede interventi mirati al miglioramento dell’acustica, del controllo dell’umidità e dell’efficientamento energetico della piscina. Si tratta di lavori importanti per rendere l’impianto più moderno, sicuro e sostenibile, a beneficio degli utenti e delle società sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appalti per gli impianti meccanici

Leggi anche: Pneumatico scoppiato, gli ultimi aggiornamenti: fuori pericolo i meccanici travolti da deflagrazione e schegge

Leggi anche: Il tour appalti Asmel fa a Borgomanero. Bossi: «un’opportunità per orientarsi sulle novità negli appalti»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Appalti per gli impianti meccanici.

Urgente! Supervisore Tecnico Impianti Meccanici - L'azienda è leader nel settore degli impianti tecnologici e opera nel campo degli impianti elettrici di potenza e delle telecomunicazioni, building automation impianti, impianti di sicurezza e ... romatoday.it

RESPONSABILE IMPIANTI MECCANICI (16/09/2025) - L'azienda è leader nel settore degli impianti tecnologici e opera nel campo degli impianti elettrici di potenza e delle telecomunicazioni, building automation impianti, impianti di sicurezza e ... romatoday.it

LOPPIO–BUSA: IN APPALTO ILLUMINAZIONE E SICUREZZA Informa la Provincia che l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato la gara da 12.529.435 euro per la realizzazione degli impianti di illuminazione, ventilazione e antincendio - facebook.com facebook