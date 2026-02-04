Esposizione 2026 | nuove reti e sicurezza al centro dell’expo gas e pipeline

Questa mattina a Milano è cominciata la quarta edizione della Pipeline & Gas Expo 2026. Le aziende e gli esperti si sono concentrati subito sul tema delle reti e sulla sicurezza delle infrastrutture, con un occhio di riguardo alle pipeline sottomarine. La discussione si è subito fatta concreta, puntando a trovare soluzioni per rendere più sicure le reti che portano energia in Italia e in Europa.

Il primo giorno della quarta edizione della *Pipeline & Gas Expo 2026* ha messo al centro il tema delle reti e della sicurezza, con un particolare sulle infrastrutture energetiche, soprattutto quelle sottomarine. L'evento, tenutosi a Milano presso il Padiglione dei Congressi, ha visto un'intera giornata dedicata all'analisi delle nuove strategie per garantire l'efficienza, la protezione e l'affidabilità delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia. Con oltre 90 espositori, tra cui 14 internazionali, l'evento ha occupato circa 6.000 metri quadrati di superficie espositiva, confermando il ruolo della manifestazione quale punto di riferimento europeo unico per il settore midstream.

