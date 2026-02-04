Esplorazione e scoperte | riecco ‘Neve Natura’

È ricominciato ‘Neve Natura’, il programma del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano che porta le scuole all’aperto per scoprire il territorio. Dopo due anni di stop, quest’anno le attività sono riprese a pieno ritmo con gruppi di studenti che esplorano la natura durante l’inverno. Le uscite si concentrano su escursioni e laboratori che insegnano ai giovani come rispettare e conoscere meglio il paesaggio montano. La manifestazione, nata 18 anni fa, si conferma una delle iniziative più apprezzate per avvicinare le nuove

Prende il via la nuova edizione di ' Neve Natura ', il programma di attività educative all'aperto e di scoperta del territorio promossa 18 anni fa dal Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano, un laboratorio educativo diffuso che coinvolge comitive di studenti durante la stagione invernale. Il programma 'Neve Natura' del Parco è iniziato nel 2007 con soli due anni di pausa a causa della pandemia, rappresenta un punto di riferimento per la didattica ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino. In 18 anni di attività di questa iniziativa, sono stati accompagnato in Appennino oltre 9.000 studenti, contribuendo in modo concreto alla diffusione di una cultura della montagna consapevole, sicura e sostenibile.

