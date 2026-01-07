Riecco la neve, dopo sei anni. Accumuli in città e nel forese. Oggi scuole superiori chiuse.

Dopo sei anni, Ravenna ha nuovamente visto la neve, con accumuli sia in città che nel forese. Oggi le scuole superiori sono rimaste chiuse a causa delle condizioni meteorologiche. Sebbene non sia stato un Natale bianco, questa Epifania ha portato un candido manto nevoso che mancava dal marzo 2018, offrendo un'occasione rara e significativa per la comunità locale.

Non abbiamo avuto un bianco Natale, ma è stata una bianca Epifania. La neve è tornata a Ravenna dopo 6 anni: mancava da inizio marzo del 2018. E oggi per questo motivo le scuole superiori di tutta la provincia resteranno chiuse. La neve ha iniziato a cadere nella notte, silenziosa. Ha imbiancato la città in una mattina, ricoprendo alberi, strade e case di un sottile manto bianco: alla fine si sono depositati pochi centimetri a terra. Per questo motivo in città l’atmosfera ha avuto la meglio sui disagi, che sono stati pochi. Già nel primo pomeriggio le strade di Ravenna, come fa sapere la polizia locale, erano tornate alla normalità e percorribili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

