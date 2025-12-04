La filosofia di Marco Ligabue Il mio Manuale Alternativo Per Sentire | Prendo sempre la vita come viene

Il bello è che in famiglia quello a cui mamma Rina si raccomanda di rallentare, di fare un po’ meno, è lui. Apprensione che a Marco Ligabue, fratello con le scarpe da tip tap armato di chitarra e di sogni, strappa un sorrisetto divertito. È appena tornato sulle piattaforme con “ M.A.P.S. ”, Manuale Alternativo Per Sentire, e lo presenta nello studio di SoundCheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. "Ho voluto dare un titolo un po’ giocoso ad un viaggio musicale concepito un concetto dietro l’altro, come si faceva un tempo, aggiungendo la provocazione del ‘manuale alternativo’, perché, anche se abbiamo guide e tutorial di pronta consultazione per tutto, questo richiede attenzione e impegno per capirne i contenuti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La filosofia di Marco Ligabue. Il mio Manuale Alternativo Per Sentire: "Prendo sempre la vita come viene..."

