Trovato morto nel canale domani l'autopsia sul corpo di Dario Cipullo | si indaga sulle ultime ore del 16enne
Conferito l'incarico per l'autopsia sul corpo di Dario Cipullo, il 16enne trovato morto nel Canale Cavour a Novara. L'esame autoptico sarà domani, martedì 23 dicembre. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un passaggio tecnico per l'acquisizione e l'analisi del cellulare e dei vestiti del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Trovato nel canale Cavour il corpo del 16enne Dario Cipullo: era scomparso nel Novarese
Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale
