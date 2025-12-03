ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma arriva dalla comparazione dentale. I resti scheletrici scoperti nel pozzo di una villetta a Sagrado, in provincia di Trieste, appartengono a Vito Mezzalira, l’ex postino 66enne scomparso nel 2019. La certezza è arrivata grazie alla comparazione dentale, che ha stabilito la piena corrispondenza tra l’arcata rinvenuta e quella dell’uomo. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, questo riscontro ha un forte valore probatorio, anche se la procura rimane prudente e attende l’esito dell’autopsia prima di sbilanciarsi sulle prossime mosse. L’udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari Caterina Caputo è fissata per il 16 dicembre, data in cui verrà conferito l’incarico ai periti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Resti umani nel pozzo di Sagrado: confermata l’identità di Vito Mezzalira