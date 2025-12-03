Resti umani nel pozzo di Sagrado | confermata l’identità di Vito Mezzalira
ABBONATI A DAYITALIANEWS La conferma arriva dalla comparazione dentale. I resti scheletrici scoperti nel pozzo di una villetta a Sagrado, in provincia di Trieste, appartengono a Vito Mezzalira, l’ex postino 66enne scomparso nel 2019. La certezza è arrivata grazie alla comparazione dentale, che ha stabilito la piena corrispondenza tra l’arcata rinvenuta e quella dell’uomo. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, questo riscontro ha un forte valore probatorio, anche se la procura rimane prudente e attende l’esito dell’autopsia prima di sbilanciarsi sulle prossime mosse. L’udienza davanti alla giudice per le indagini preliminari Caterina Caputo è fissata per il 16 dicembre, data in cui verrà conferito l’incarico ai periti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Resti umani in un mondo digitale. Pensare, agire, giudicare a partire da Arendt e oltre unina.it/it/w/resti-uma… Vai su X
Si scava senza sosta alla Casa del Jazz alla ricerca dei resti umani del giudice Paolo Adinolfi. Presente anche suo figlio. - facebook.com Vai su Facebook
Ossa nel pozzo della Villetta di Sagrado: sono di Vito Mezzalira, l'ex postino scomparso nel 2019 - Pozzo della villetta di Sagrado, la dentatura toglie ogni dubbio: sono di Vito Mezzalira i resti ritrovati. Da nordest24.it
Vito Mezzalira, i resti trovati nella villetta sono dell'ex postino scomparso nel 2019. Dubbi sciolti grazie all’arcata dentale - Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'ex dipendente di Poste italiane, di 66 anni, scomparso nell'estate 2019: sono suoi i resti rinvenuti, a ... Scrive ilmattino.it
Ex postino scomparso in Friuli, resti umani trovati nel pozzo del suo giardino. La svolta nelle indagini - I resti umani trovati lo scorso venerdì nel pozzo di un giardino nella villetta di Sagrado (Gorizia) potrebbero segnare una svolta nel caso di Vito Mezzalira, l’ex postino scomparso nel luglio del ... Scrive blitzquotidiano.it
L’ex postino scomparso a Gorizia nel 2019 e i resti umani trovati nel pozzo: la svolta grazie a Google Earth - Nei prossimi gironi verrà eseguita l’autopsia sui resti umani trovati in un pozzo a Sagrado. Secondo fanpage.it
Giallo di Sagrado, svolta nel caso dell’ex postino: trovati resti umani in un sacco nero. La procura di Gorizia indaga su una terza persona - Svolta nel giallo di Sagrado, la procura di Gorizia indaga una terza persona, dopo aver rinvenuto un sacco nero con resti umani sepolto nel giardino della villetta di Sdraussina, dove viveva l’ex ... Da affaritaliani.it
Ex postino scomparso, da Google Earth una svolta per le indagini - Sarà l'autopsia a stabilire se i resti umani trovati venerdì, nel giardino della villetta di Sagrado (Gorizia), appartengano a Vito Mezzalira, l'ex postino scomparso nel luglio del 2019, all'età di 66 ... Lo riporta ansa.it