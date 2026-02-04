Epstein files spunta il nome del Re emerito Juan Carlos e la sua amante Corinna Larsen

La lista dei documenti legati a Jeffrey Epstein si amplia, e questa volta spunta il nome di Juan Carlos I, il Re emerito di Spagna. Tra le oltre tre milioni di carte trovate, ci sono anche riferimenti al monarca spagnolo e alla sua presunta amante Corinna Larsen. La notizia sta facendo discutere, mentre si cerca di capire quanto ci sia di vero in queste rivelazioni.

Il nome di Juan Carlos I, il Re emerito di Spagna, compare tra le oltre tre milioni di carte riconducibili a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019 dopo una condanna per reati sessuali. La pubblicazione dei documenti ha riacceso l'attenzione su una vasta rete di relazioni che coinvolge figure di primo piano della politica, dell'economia e delle case reali europee, gettando nuove ombre su rapporti e frequentazioni del magnate. Re Juan Carlos di Spagna e la sua amante nel caso Epstein. Secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Antena 3, nei file emergono dei riferimenti a Corinna Larsen, imprenditrice tedesca ed ex amante dell'ex sovrano di Spagna.

