Guarin racconta il suo momento più buio | Ho toccato il fondo e ho tentato il suicidio 3 volte i miei compagni all’Inter hanno provato ad aiutarmi ma…

Inter News 24 L'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin, ha raccontato un momento buio attraversato nel quale avrebbe pensato anche al suicidio. In una toccante intervista al Corriere della Sera, l'ex centrocampista Fredy Guarín ha svelato i demoni del suo passato. Il colombiano ha confessato che la sua dipendenza dall'alcol è iniziata proprio durante la militanza nei nerazzurri, scatenata da crisi familiari. Nonostante il tentativo di aiuto da parte di bandiere come Javier Zanetti e tecnici come Roberto Mancini, il giocatore ha toccato il fondo tentando tre volte il suicidio, salvandosi solo grazie a un duro percorso di riabilitazione.

