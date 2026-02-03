L’Italia fa un passo avanti sui biocarburanti con l’accordo tra Eni e Q8. Le due compagnie rafforzano la loro collaborazione nel settore, puntando a sviluppare alternative più sostenibili ai carburanti tradizionali. La mossa arriva mentre il Green new deal viene messo in discussione e la concorrenza cinese sulle auto elettriche si fa sempre più agguerrita.

Il Green new deal è stato messo in discussione da un pezzo. E ci voleva la tanto spietata quanto, apparentemente, invincibile concorrenza cinese sulle auto elettriche per capirlo. Alla fine, a Bruxelles hanno compreso che l’Europa non poteva vincere, non adesso almeno, la battaglia dei veicoli green, contro un Paese le cui linee produttive viaggiano al triplo della velocità e che piazza sul mercato auto dal prezzo ben al di sotto dell’asticella. E alla fine è caduto il primo dogma: benzina e diesel non andranno in pensione tra nove anni. Ci sarà spazio per un mix di elettrico e carburante, ovviamente il più rispettoso dell’ambiente possibile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia avanza sui biocarburanti. L’accordo Eni-Q8

Approfondimenti su Eni Q8

Eni e Q8 Italia hanno annunciato di aver firmato un accordo per costruire una bioraffineria a Priolo, nella zona industriale di Siracusa.

AssoDistil evidenzia come l’Italia non sfrutti appieno il potenziale dei biocarburanti, rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Eni Q8

Argomenti discussi: L’Italia frana mentre il governo trama sul Ponte; Piazza Affari avanza in un'Europa cauta; FOGGIA RIFIUTI L’Italia avanza, ma Foggia resta indietro: serve un cambio di passo immediato; Il made in Italy avanza, una fiera alla volta.

I-Com: L’Italia avanza nella connettività, ma è indietro su competenze e digitalizzazione impreseL’Italia sta compiendo significativi passi avanti verso alcuni obiettivi del digital decade europeo fissati per il 2030. Il nostro Paese eccelle sul fronte della connettività, con il raggiungimento ... huffingtonpost.it

L’Italia avanza con la Banda ultralarga ma il divario digitale resta elevatoQuella che si avvia a chiudere il 2025 è un’Italia che avanza nella banda ultralarga fissa, seppur in un quadro che resta però fatto di luci e ombre. La fibra fino a casa cresce, il rame arretra e ... ilsole24ore.com

Dalla scarsità idrica ai mercati ambientali: avanza la finanza dell’acqua BDO Italia ha creato un gruppo di lavoro sui water credit: l'obiettivo è di accompagnare imprese e istituzioni verso un uso sostenibile dell'acqua Continua a leggere: https://www.avvenire. - facebook.com facebook

#Rifiuti, l’Italia avanza ma #Foggia resta indietro: “Tari tra le più alte e differenziata ferma al 29%” x.com