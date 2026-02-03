Eni e Q8 Italia collaborano per bioraffineria in zona industriale di Priolo

Eni e Q8 Italia hanno annunciato di aver firmato un accordo per costruire una bioraffineria a Priolo, nella zona industriale di Siracusa. L’impianto dovrebbe partire nei prossimi mesi e creare nuovi posti di lavoro nella zona. La collaborazione tra le due aziende mira a sviluppare energie più sostenibili e meno inquinanti. I lavori sono già in fase di avvio e si attende presto l’approvazione definitiva.

Eni e Q8 Italia hanno firmato un accordo per realizzare una bioraffineria a Priolo, nella zona industriale di Siracusa. Il progetto, che prevede una capacità di 500mila tonnellate all'anno, rappresenta una svolta per il sito esistente, riconvertendolo in un impianto dedicato alla produzione di biocarburanti. L'operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Eni e della Kuwait Petroleum Corporation, in seguito all'offerta presentata da Q8. Il nuovo impianto, che utilizzerà la tecnologia Ecofining, permetterà di trasformare scarti e residui in biocarburanti utilizzabili al 1100%, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra del 65% rispetto al mix fossile.

