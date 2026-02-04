La trattativa tra En-Nesyri e la Juventus si ferma di nuovo. Secondo Romano, il problema principale resta la volontà del giocatore di trasferirsi a titolo definitivo. La società bianconera avrebbe spinto per un accordo chiaro, ma l’attaccante marocchino non ha cambiato idea. Così, il trasferimento non si è concretizzato, lasciando in sospeso la questione.

En-Nesyri Juventus, Romano ha svelato il retroscena sul marocchino. La volontà ferrea di un trasferimento a titolo definitivo ha bloccato tutto. Il calciomercato invernale della “Vecchia Signora” si è chiuso con un colpo di scena che ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca proprio a pochi passi dal traguardo. Uno dei nomi più vicini a vestire la maglia bianconera è stato quello dell’attaccante marocchino, protagonista di un giallo di mercato che ha tenuto impegnata la dirigenza torinese fino alle ultime ore. Secondo quanto rivelato da Romano sul suo canale YouTube, la trattativa era giunta a uno stadio avanzatissimo, tanto che il club torinese aveva già pianificato la logistica per accogliere il nuovo centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juventus, spunta un retroscena sulla trattativa per il marocchino: perché non si è arrivati alla fumata bianca

Approfondimenti su En Nesyri Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra la Juventus e En-Nesyri sembra essere conclusa.

En-Nesyri si avvicina alla Juventus, mentre il Fenerbahçe ha trovato il suo sostituto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su En Nesyri Juventus

Argomenti discussi: Intrigo En-Nesyri, la Juve era a un passo ma è spuntato un altro club: cosa succede ora; Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Calciomercato: quale attaccante prenderà la Juventus? Sogno Kolo Muani, spunta un nome nuovo, chi è. Le strategie; ? La Juventus si VENDICA di En-Nesyri? Offerta ufficiale per Duran! La situazione.

Calciomercato Juventus, ansia per En-Nesyri - Spunta Gboho e colpo Krediet. Le mosse bianconereCalciomercato Juventus: Krediet, Juanlu Sanchez, Joao Mario, Adzic, Gatti, Rugani e McKennie - Le trattative bianconere ... affaritaliani.it

En-Nesyri, ora è ufficiale: dove giocherà l’attaccante a lungo inseguito dalla Juventus. Maxi incastro tra Turchia e Arabia, tutti i dettagliEn-Nesyri, ora è ufficiale: dove giocherà l’attaccante a lungo inseguito dalla Juventus. Maxi incastro tra Turchia e Arabia, tutti i dettagli Il mercato invernale si chiude con un incredibile effetto ... juventusnews24.com

Da Kolo Muani a En-Nesyri, Beto e Mateta: il punto sugli obiettivi della Juventus in attacco - facebook.com facebook

Svolta su Youssef En-Nesyri e la #Juventus Il marocchino ora chiede il trasferimento a titolo definitivo, Juve e #Fenerbahce già d'accordo sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Si è inserito il #SevillaFC con forza. La Juve attenderà fino a domani la x.com