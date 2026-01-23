En-Nesyri si avvicina alla Juventus, mentre il Fenerbahçe ha trovato il suo sostituto. La trattativa sembra in fase avanzata, con le parti interessate che si avvicinano a una soluzione. La situazione è in evoluzione e potrebbe presto definire il futuro dell’attaccante marocchino, con l’attenzione rivolta alle prossime mosse delle squadre coinvolte.

En-Nesyri alla Juventus, il giocatore si avvicina sempre di più ai bianconeri. Il Fenerbahce insiste per avere Beto. Cosa sta accadendo. Il mercato della Vecchia Signora sta per accendersi con un colpo di scena internazionale che vede protagonista l’attacco di Spalletti. L’operazione che dovrebbe portare En-Nesyri alla Juventus è entrata nella sua fase caldissima, con sviluppi che suggeriscono una chiusura imminente dell’affare. Le diplomazie sono al lavoro senza sosta e i segnali che arrivano dalla Turchia parlano di una trattativa ormai in discesa. La giornata di ieri ha segnato una svolta fondamentale per il futuro del reparto offensivo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri alla Juventus, fumata bianca sempre più vicina: il Fenerbahce ha trovato il sostituto. Cosa sta succedendo

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre al prestito: una big di Serie A pronta ad anticipare la Vecchia Signora. Di chi si tratta e cosa sta succedendoIl nome di En-Nesyri torna a circolare con interesse tra le pretendenti della Serie A.

