Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa tra la Juventus e En-Nesyri sembra essere conclusa. I bianconeri hanno deciso di non proseguire con l'eventuale acquisto del calciatore marocchino, confermando l'interruzione delle trattative. Restano quindi da monitorare eventuali sviluppi futuri riguardo il mercato della Juventus e le strategie di rafforzamento della rosa.

En-Nesyri Juventus, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di andare avanti. Le ultimissime sulle mosse di Comolli per il marocchino. Il calciomercato è fatto di scintille, ma anche di brusche frenate. Il capitolo che legava il nome di En-Nesyri alla Juventus sembra essersi chiuso definitivamente, lasciando dietro di sé una scia di riflessioni sulla filosofia societaria che regna oggi alla Continassa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa per portare l’attaccante marocchino a Torino è ufficialmente naufragata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juventus, la trattativa è saltata definitivamente? L'indiscrezione sulla decisione dei bianconeri sul marocchino

L'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

Su JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Argomenti discussi: Chiellini: Non possiamo comprare En-Nesyri, trattativa chiusa. Ma la Juve spera ancora; Juve, l'operazione En-Nesyri si complica: irrompe il Siviglia; En-Nesyri, la Juve a Istanbul: Ottolini tratta col Fenerbahce per il centravanti; Formula, prezzo, ma non solo: perché la Juventus ha deciso di puntare su En-Nesyri.

En-Nesyri, parla Tedesco (allenatore del Fenerbahce): La situazione è molto sempliceIl tecnico della squadra turca ha tagliato corto sull'attaccante marocchino, spiegando che al momento è semplicemente un suo giocatore: al momento non sembrano più esserci spiragli per il suo trasferi ... msn.com

Il paradosso: En-Nesyri poco convinto, Juve stanca. Ma anche lui non era un prima sceltaLa situazione è semplice, siamo andati a parlare con il ragazzo e ha espresso dubbi sulla formula. Giorgio Chiellini, prima della. tuttomercatoweb.com

Secondo Tuttosport, dopo lo stop per En-Nesyri, Spalletti avrebbe chiesto Kolo Muani o un profilo analogo alla dirigenza della Juventus Il tecnico è rimasto spiazzato e irritato dal mancato arrivo del centravanti marocchino Leggi la notizia completa nel p - facebook.com facebook

Juventus, le alternative a En-Nesyri: offerto Beto, gli aggiornamenti su Mateta e Zirkzee x.com