Emergenza alberi caduti ai Fori Imperiali il Campidoglio accelera | Una task force per interventi urgenti

Questa mattina il Campidoglio ha deciso di intervenire subito dopo il terzo pino caduto ai Fori Imperiali. È nata una task force che lavorerà in tempi rapidi per mettere in sicurezza gli alberi a rischio. Le autorità temono che altri tronchi possano cadere e causare danni o ferite. Per questo motivo, i tecnici si sono messi subito al lavoro, valutando le piante più pericolose e programmando interventi urgenti. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano soluzioni rapide e concrete.

Dopo il terzo pino caduto ai Fori Imperiali, si è riunita la task force per decidere in pochi giorni come intervenire sugli alberi a rischio.

