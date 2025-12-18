Foiano salvato un uomo in arresto cardiaco grazie al Dae e all’intervento tempestivo dei presenti

A Foiano della Chiana, un intervento tempestivo ha salvato la vita di un uomo di 63 anni colto da arresto cardiaco all’interno dell’ufficio Coldiretti. Grazie all’uso del defibrillatore automatico esterno e alla prontezza dei presenti, la situazione si è risolta positivamente, dimostrando l’importanza di strumenti salvavita e di una reazione immediata in casi di emergenza.

© Lanazione.it - Foiano, salvato un uomo in arresto cardiaco grazie al Dae e all'intervento tempestivo dei presenti Arezzo, 17 dicembre 2025 – Un uomo di 63 anni è stato soccorso ieri mattina, intorno alle 9:45, dopo aver accusato un malore mentre si trovava all'interno dell'ufficio Coldiretti di Foiano della Chiana. Le persone presenti hanno immediatamente allertato il 112. La chiamata, geolocalizzata, è stata trasferita alla Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria (COES) dell'area aretina, che ha attivato i mezzi di soccorso e fornito le indicazioni pre-arrivo per l'avvio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Massimo Di Chiara e Ruwan Lasantha, che si trovavano in ufficio in quel momento, si sono alternati nell'esecuzione del massaggio cardiaco, seguendo le indicazioni fornite dagli operatori del 118.

