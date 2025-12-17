foiano della chiana uomo salvato da un arresto cardiaco grazie al dae e al pronto intervento dei presenti

Un intervento tempestivo e coordinato ha permesso di salvare la vita a un uomo di 63 anni colpito da arresto cardiaco a Foiano della Chiana. Grazie all'uso del defibrillatore automatico e alla prontezza dei presenti, la situazione si è risolta positivamente, dimostrando l'importanza di un rapido intervento in situazioni di emergenza cardiaca.

Un intervento tempestivo e una catena dei soccorsi che ha funzionato alla perfezione hanno permesso di salvare la vita a un uomo di 63 anni colpito da arresto cardiaco ieri mattina a Foiano della Chiana. L’episodio è avvenuto intorno alle 9:45 all’interno dell’ufficio Coldiretti del paese. Dopo il malore improvviso, le persone presenti hanno immediatamente allertato il 112. La chiamata, geolocalizzata, è stata trasferita alla Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria (COES) dell’area aretina, che ha attivato i mezzi di soccorso e fornito in tempo reale le istruzioni pre-arrivo per l’avvio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. 🔗 Leggi su Lortica.it

