Convivialità e visione comune | gli Ordini professionali uniti per lo sviluppo del territorio

Il Comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì–Cesena si è incontrato in un evento conviviale, riunendo presidenti e consiglieri di vari ordini e collegi professionali. L'iniziativa ha rafforzato la collaborazione tra le diverse realtà, puntando allo sviluppo condiviso del territorio attraverso un confronto costruttivo e un rapporto di cooperazione tra le professioni.

Il Comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì–Cesena si è riunito per una serata conviviale che ha visto la partecipazione dei presidenti e dei consiglieri dei numerosi ordini e collegi aderenti. L’incontro, che ha coinvolto rappresentanti delle professioni tecniche, giuridiche. Forlitoday.it La tradizione diventa pop e inaugura un nuovo modo di vivere la convivialità: Altrocanto apre a Firenze! Il progetto raccoglie il testimone del luogo fondato dallo chef Fabio Picchi e ne porta avanti la visione più autentica. Un punto d’incontro per residenti, stud - facebook.com facebook © Forlitoday.it - Convivialità e visione comune: gli Ordini professionali uniti per lo sviluppo del territorio