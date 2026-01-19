Discriminazioni sul lavoro 41 casi in un anno | istituzioni e sindacati firmano il patto a tutela delle donne
Nel corso di un anno sono stati registrati 41 casi di discriminazione sul lavoro, evidenziando le sfide ancora presenti per le donne, in particolare legate alla maternità. Istituzioni e sindacati hanno firmato un nuovo
Diventare madre resta, ancora oggi, il principale ostacolo alla vita lavorativa delle donne nel territorio. I numeri parlano chiaro e raccontano una realtà dove la discriminazione avviene, spesso, quando si diventa madre: nel corso del 2025 l'Ufficio delle consigliere di Parità della Provincia di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
