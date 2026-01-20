Emanuela Orlandi ?l' ex monarchico Antonio Parisi | Fu rapita con una Bmw Convocata in Commissione Ornella Carnazza | chi è

L'attenzione della Commissione bicamerale si è recentemente focalizzata sulla deposizione di Antonio Parisi, giornalista e ex monarchico, riguardo alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Parisi ha dichiarato che la ragazza sarebbe stata rapita a bordo di una BMW. La seduta, convocata da Ornella Carnazza, mira a fare luce su uno dei casi ancora irrisolti più discussi della cronaca italiana.

L’attenzione della Commissione bicamerale, guidata dal senatore Andrea De Priamo, si è recentemente concentrata sulla deposizione di Antonio Parisi, giornalista e attuale figura di vertice della Chiesa ortodossa italiana autocefala. Al centro della sua audizione vi è il ritrovamento di una BMW grigia in un parcheggio di Villa Borghese, dove il veicolo sarebbe rimasto abbandonato dal 1995. Secondo le indagini condotte da Parisi, l'auto corrisponderebbe a quella descritta anni fa da Sabrina Minardi, l'ex compagna del boss della Banda della Magliana, Renatino De Pedis, collegando potenzialmente il mezzo alle fasi del rapimento Orlandi. 🔗 Leggi su Leggo.it

