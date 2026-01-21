Recentemente, a Milano, Elodie è stata vista in compagnia della ballerina Franceska. La loro presenza insieme ha attirato l'attenzione dei fan e alimentato le speculazioni sul loro rapporto. Questa uscita ha suscitato interesse tra i follower, desiderosi di conoscere meglio la natura del legame tra le due artiste. Di seguito, un approfondimento sulla vicenda e le reazioni del pubblico.

Elodie e Franceska Nuredini sono davvero inseparabili. A testimoniarlo non solo le bellissime immagini del viaggio in Thailandia ma anche le foto del settimanale Chi, da domani in edicola. La cantante è tornata alla routine milanese e al suo fianco c’è, come presenza costante, proprio la ballerina del suo tour. La rivista ha beccato Elodie e Franceska uscire insieme di casa, dirigersi dal parrucchiere e tornare nuovamente insieme. Entrambe sono apparse serene, rilassate e sorridenti. Talmente tanto che quando si sono rese conto di essere fotografate hanno salutato i paparazzi e sono sembrate persino divertite. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Elodie e la ballerina Franceska beccate insieme a Milano, il rapporto fa sognare i fan

