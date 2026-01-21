Elodie e Franceska sono state recentemente protagoniste di immagini condivise sui social, che segnano un nuovo capitolo del loro rapporto. Dopo le foto in Thailandia, emergono ora i primi scatti di Chi, che le mostra mentre trascorrono del tempo insieme. Questi momenti condivisi offrono uno sguardo autentico sulla loro quotidianità, consolidando un rapporto che continua a suscitare interesse tra i follower.

Dopo le foto sui social di Elodie e Franceska in Thailandia compaiono ora i primi scatti di Chi che le raffigurano mentre trascorrono la giornata insieme. La storia tra le due sembrerebbe confermarsi ulteriormente Elodie e Franceska sempre più inseparabili. A mostrarlo sono gli scatti recentissimi, appena pubblicati dal settimanale Chi. L’intesa tra le due è al centro dei gossip negli ultimi giorni e proprio oggi compaiono per la prima volta foto delle ragazze mentre trascorrono del tempo insieme. Infatti dopo le immagini condivise dalle stesse della vacanza insieme in Thailandia, è ora il turno dei paparazzi che mostrano la routine della loro vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elodie e Franceska, le foto insieme segnano un nuovo inizio

Elodie esce allo scoperto: foto tra le braccia della fidanzata ballerina Franceska, insieme sono bellissime!Elodie ha condiviso pubblicamente una foto insieme alla fidanzata Franceska, mostrando il loro affiatamento.

Elodie dimentica Andrea Iannone e vola in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini: un viaggio tra amiche o l’inizio di una relazione?Elodie è recentemente apparsa in Thailandia insieme alla ballerina Franceska Nuredini, condividendo momenti di relax sui social.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Elodie e Franceska Nerudini stanno insieme Retroscena bomba Sono in fuga d'amore

Argomenti discussi: Elodie e la vacanza in Thailandia con la ballerina Franceska Nuredini; Elodie e Iannone sempre più distanti: dalle foto di lei in Thailandia alla (presunta) fuga di lui con Rocío; Elodie e Franceska rimaste sole in Thailandia, il nuovo retroscena che alimenta il gossip: cosa stanno facendo; Elodie in vacanza in Thailandia con Franceska Nuredini e le altre ballerine del tour. FOTO.

Elodie e Franceska: l'amore che supera le etichetteElodie e Franceska Nuredini stanno scrivendo una storia d'amore che va oltre le convenzioni. notizie.it

Elodie cementa l’amicizia con Franceska: un legame autentico che sfida ogni stereotipo sociale e culturaleLe immagini diffuse dal settimanale Chi raccontano una normalità fatta di risate, appuntamenti dal parrucchiere e rientri a casa, dove la presenza di Elodie e ... assodigitale.it

Il settimanale Chi ha pubblicato queste foto di Elodie insieme a Franceska con tanto di titolone - facebook.com facebook

PILLOLE DI GOSSIP! ELODIE E FRANCESKA NUREDINI, ROCIO E IANNONE, GREGORACI, MADALINA GHENEA,SATTA x.com