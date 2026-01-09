Elezioni a Reggio prime manovre tra candidature e cambi di partito

A Reggio Calabria, le elezioni si avvicinano e si registrano i primi movimenti tra candidature e cambi di partito. Il passaggio più rilevante riguarda Giuseppe Falcomatà, che ha lasciato la carica di sindaco per assumere il nuovo incarico nel consiglio regionale. Questi sviluppi segnano l'inizio di un periodo di transizione politica, con possibili ripercussioni sulla composizione delle future liste e sulla dinamica locale.

Il guado fondamentale era il passaggio di consegne di Giuseppe Falcomatà, decaduto nella carica di sindaco e traghettato nel seggio di consigliere regionale. Iniziata la reggenza di Mimmo Battaglia, oggi vicesindaco facente funzioni a palazzo San Giorgio, la campagna elettorale per le comunali di.

Cardia passa dalla Lega a Noi Moderati - Resto all'interno del cdx che si appresta a governare la città".

Il movimento La Strada lancia ufficialmente la propria campagna in vista delle Elezioni Comunali 2026 a Reggio Calabria, aprendo una nuova fase di partecipazione politica dal basso, radicata nei quartieri e nelle comunità della città. - facebook.com facebook

