Elena Basile racconta il suo viaggio in Iran | Non mi sono sentita in pericolo Ci sono zone di straricchi accanto a povertà estrema
Elena Basile condivide il suo viaggio in Iran, evidenziando come il Paese presenti una realtà complessa e articolata. Non si è mai sentita in pericolo e ha osservato zone di grande ricchezza accanto a quartieri di povertà estrema. Un’immagine dell’Iran diversa da quella spesso dipinta dai media occidentali, che permette di comprendere una realtà più sfaccettata e meno stereotipata.
Un Iran diverso da quello raccontato dalle allerte occidentali e da una parte della stampa internazionale. È l’immagine restituita dall’ex ambasciatrice Elena Basile, intervenuta a Battitori Liberi, su Radio Cusano Campus, dopo un soggiorno di dieci giorni nel Paese. Un viaggio che Basile ha raccontato anche in un resoconto pubblicato su Il Fatto Quotidiano e che, ai microfoni della radio, diventa una presa di posizione ferma contro quella che definisce una narrazione “quasi farsesca” degli eventi. “Forse ora risulterò poco credibile, oppure verrò accusata di essere oltre che filoputiniana anche filo-ayatollah”, premette Basile, spiegando di essere partita “abbastanza preoccupata in virtù delle allerte dei ministeri degli esteri europei che fanno capire che se si va in Iran si rischia di essere subito arrestati e sbattuti in carcere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Jolanda Renga a Le Iene racconta del ricatto subito: "Mi sono sentita nuda"
Leggi anche: “Due anni da incubo, tutte le cose che potevano andare male sono andate male. In tanti sono spariti, Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”: parla Chiara Ferragni
“Approdo per noi naufraghi. Come costruire la pace”: Elena Basile presenta il suo nuovo libro - Un viaggio nella crisi dell’Europa, tra le macerie del liberalismo democratico e le illusioni di un progetto tradito. ilfattoquotidiano.it
Basile presenta “Approdo per noi naufraghi”: “Ue ha tradito interessi dei suoi popoli, vuole continuare guerra in Ucraina” - “L’Unione Europea di oggi ha tradito gli interessi dei suoi popoli, vuole continuare la guerra in Ucraina, invece che fare proposte concrete per una mediazione. ilfattoquotidiano.it
La testimonianza dell'Ambasciatrice Elena Basile su quello che avviene o avverrebbe in Iran adesso facebook
Se ne avete la forza, stamattina prendete un antiemetico e poi leggete il pezzo di Elena Basile sul Fatto sull’Iran. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.