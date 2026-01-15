Elena Basile racconta il suo viaggio in Iran | Non mi sono sentita in pericolo Ci sono zone di straricchi accanto a povertà estrema

Elena Basile condivide il suo viaggio in Iran, evidenziando come il Paese presenti una realtà complessa e articolata. Non si è mai sentita in pericolo e ha osservato zone di grande ricchezza accanto a quartieri di povertà estrema. Un’immagine dell’Iran diversa da quella spesso dipinta dai media occidentali, che permette di comprendere una realtà più sfaccettata e meno stereotipata.

