Valentino Garavani addio all’epoca dell’eleganza | ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo

Con la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana. Celebre per aver elevato il Made in Italy a simbolo di bellezza e raffinatezza, il suo contributo ha plasmato un’epoca di stile senza tempo. Valentino, noto anche come “Mr. Chic”, ha lasciato un’eredità che continua a influenzare il mondo della moda e dell’eleganza.

Con la scomparsa di Valentino, o “Mr. Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. Un’estate romana che durava da sessant’anni. Con il suo impeccabile comportamento, il suo charme discreto e la sua folgorante passione per il rosso, Valentino Clemente Ludovico Garavani ha plasmato non solo abiti, ma l’idea stessa di bellezza italiana nel mondo, trasformando il Made in Italy da semplice etichetta a sinonimo di glamour senza tempo. Italian stylist Valentino Garavani also know as Valentino poses for a photo after the screening of the movie " Valentino: the last Emperor ", directed by Matt Tyrnauer, during the 56th annual Taormina Film Festival in Taormina, Sicily Island, Italy, 13 June 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo Leggi anche: Vespa, l’icona senza tempo che unisce stile e innovazione made in Italy Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook

Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos è un racconto in 33 abiti e 12 opere d’arte che celebra l'eredità del couturier x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.