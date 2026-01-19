Valentino Garavani addio all’epoca dell’eleganza | ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo

Con la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana. Celebre per aver elevato il Made in Italy a simbolo di bellezza e raffinatezza, il suo contributo ha plasmato un’epoca di stile senza tempo. Valentino, noto anche come “Mr. Chic”, ha lasciato un’eredità che continua a influenzare il mondo della moda e dell’eleganza.

Con la scomparsa di Valentino, o “Mr. Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. Un’estate romana che durava da sessant’anni. Con il suo impeccabile comportamento, il suo charme discreto e la sua folgorante passione per il rosso, Valentino Clemente Ludovico Garavani ha plasmato non solo abiti, ma l’idea stessa di bellezza italiana nel mondo, trasformando il Made in Italy da semplice etichetta a sinonimo di glamour senza tempo. Italian stylist Valentino Garavani also know as Valentino poses for a photo after the screening of the movie " Valentino: the last Emperor ", directed by Matt Tyrnauer, during the 56th annual Taormina Film Festival in Taormina, Sicily Island, Italy, 13 June 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

